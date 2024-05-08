Радий Хабиров накануне Дня Победы вручил государственные награды.

8 мая в Уфе Глава республики Радий Хабиров накануне нашего главного праздника — Дня Победы вручил государственные награды России и Башкортостана.
«От имени президента России, руководства страны, всех жителей республики благодарю вас за ратные и трудовые подвиги, достойное служение Отечеству.
Сегодня я вручу государственные награды большой группе военнослужащих мотострелкового полка “Башкортостан”, представителям силовых ведомств. Мы учимся у вас мужеству, стойкости и верности присяге.
Среди награждаемых есть настоящие герои. Такие как наши военные медики Айгуль Юсупова и Ильфир Самигуллин, которые самоотверженно спасают наших бойцов на поле боя, рискуя жизнью, эвакуируют их под непрерывными обстрелами.
Также спас своих сослуживцев танкист Дмитрий Калачев. Несмотря на ранение и подбитый танк, он, продолжая уничтожать технику противника, помог бойцам эвакуироваться без потерь.
Наши земляки проявляют на поле боя высокий профессионализм. Как, например, сапёр Кирилл Калягин. Находясь под минометным обстрелом, он смог оперативно разминировать плацдарм для наступления. Благодаря его действиям штурмовой отряд смог прорвать оборону противника.
Стрелок Юрий Юдаков принял неравный бой с превосходящими силами противника. Несмотря на непрерывные артиллерийские прилеты, умело сдерживал натиск наступающих огнём, вёл точный огонь из гранатомёта, не позволил врагу прорваться.
Мы гордимся каждым из вас, уважаемые военнослужащие. О вашем героизме, уверен, напишут книги, снимут фильмы. Мы желаем вам скорейшей победы, возвращения домой живыми и невредимыми», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана отметил, что вся республика сегодня работает под девизом «Всё для фронта, всё для победы!». Труженики наших оборонных, машиностроительных предприятий бесперебойно обеспечивают армию вооружением и техникой. Среди них есть настоящие герои труда.
«Мы сегодня награждаем также тружеников многих отраслей экономики. Строители, аграрии, рабочие, педагоги, тренеры, деятели культуры, государственные и муниципальные служащие, общественники и многие другие, добросовестно делая свою работу, укрепляя нашу страну, также работают на общую победу.
Мы воспитаны честными, совестливыми людьми во многом на высоких образцах культуры. Не одно поколение зрителей и артистов выросло настоящими патриотами на постановках выдающегося артиста и режиссера Олега Ханова. И все мы с большой радостью восприняли решение президента России о присвоении ему почетного звания “Народный артист Российской Федерации”. От души поздравляем Вас, уважаемый Олег Закирович, с заслуженным званием!
Уважаемые друзья!
Каждому из вас я сегодня говорю: “Спасибо!” За ваше мужество, ответственный труд, искренний патриотизм.
От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия», — отметил Радий Хабиров.
Сегодня государственными наградами России и Башкортостана были отмечены более 70 жителей республики.
«Позвольте выразить искреннюю признательность за поддержку культуры и искусства в Башкортостане. Мы твердо стоим на ногах и уверенно движемся вперед», — сказал в ответном слове народный артист России Олег Ханов.
Руководитель «ГК “Жилстройинвест” Рабис Салихов поблагодарил Главу республики за внимательное отношение к строительной отрасли Башкортостана.
«Хочу пожелать вам победы, Радий Фаритович, на предстоящих выборах Главы Башкортостана. Уверен, что народ республики вас поддержит. Впереди у нас много совместных строек», — сказал Рабис Салихов.