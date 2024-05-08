Радий Хабиров накануне Дня Победы вручил государственные награды.

«От имени президента России, руководства страны, всех жителей республики благодарю вас за ратные и трудовые подвиги, достойное служение Отечеству.

Сегодня я вручу государственные награды большой группе военнослужащих мотострелкового полка “Башкортостан”, представителям силовых ведомств. Мы учимся у вас мужеству, стойкости и верности присяге.

Среди награждаемых есть настоящие герои. Такие как наши военные медики Айгуль Юсупова и Ильфир Самигуллин, которые самоотверженно спасают наших бойцов на поле боя, рискуя жизнью, эвакуируют их под непрерывными обстрелами.

Также спас своих сослуживцев танкист Дмитрий Калачев. Несмотря на ранение и подбитый танк, он, продолжая уничтожать технику противника, помог бойцам эвакуироваться без потерь.

Наши земляки проявляют на поле боя высокий профессионализм. Как, например, сапёр Кирилл Калягин. Находясь под минометным обстрелом, он смог оперативно разминировать плацдарм для наступления. Благодаря его действиям штурмовой отряд смог прорвать оборону противника.

Стрелок Юрий Юдаков принял неравный бой с превосходящими силами противника. Несмотря на непрерывные артиллерийские прилеты, умело сдерживал натиск наступающих огнём, вёл точный огонь из гранатомёта, не позволил врагу прорваться.

Мы гордимся каждым из вас, уважаемые военнослужащие. О вашем героизме, уверен, напишут книги, снимут фильмы. Мы желаем вам скорейшей победы, возвращения домой живыми и невредимыми», — сказал Радий Хабиров.