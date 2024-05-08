EUobserver: Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала

Собеседник журналистов подчеркнул, что рестрикции могут последовать в том случае, если еврочиновники обнаружат веские юридические основания считать, что своими действиями артист якобы навредил Украине.
Более того, отмечается, что в черном списке ЕС может оказаться и певец Ярослав Дронов (Shaman).
Голливудский актер Стивен Сигал является гражданином РФ с 2016 года и живет в России. Он признается, что считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским.
После трагедии в «Крокус Сити Холле» Стивен Сигал навестил пострадавших в больнице. А минувшим днем, 7 мая, побывал на пятой инаугурации президента РФ Владимира Путина.