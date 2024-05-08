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EUobserver: Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала

Европейский союз (ЕС) может ввести санкции против американского актера и кинопродюсера Стивена Сигала. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на представителя объединения.

Источник: Комсомольская правда

Собеседник журналистов подчеркнул, что рестрикции могут последовать в том случае, если еврочиновники обнаружат веские юридические основания считать, что своими действиями артист якобы навредил Украине.

Более того, отмечается, что в черном списке ЕС может оказаться и певец Ярослав Дронов (Shaman).

Голливудский актер Стивен Сигал является гражданином РФ с 2016 года и живет в России. Он признается, что считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским.

После трагедии в «Крокус Сити Холле» Стивен Сигал навестил пострадавших в больнице. А минувшим днем, 7 мая, побывал на пятой инаугурации президента РФ Владимира Путина.

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