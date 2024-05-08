Стрельба в порту Феодосии — причина

«8 мая с с 11:00 до 13:00 в районе причала № 4 будут проводиться учебные стрельбы в сторону моря», — сказано в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.