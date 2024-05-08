Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельба в порту Феодосии — причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В среду в Феодосии в районе порта военные проводят учения. Об этом предупредили в городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«8 мая с с 11:00 до 13:00 в районе причала № 4 будут проводиться учебные стрельбы в сторону моря», — сказано в сообщении.

Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.