Адвокат: не включая башкана в состав кабмина, Санду игнорирует положения Конституции

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду игнорирует свои конституционные обязательства, отказываясь включать башкана Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства, об этом в телеэфире заявил адвокат Михаил Гафтон.
Он отметил, что глава Гагаузской автономии была избрана на пост в результате демократических выборов, которые не были признаны незаконными.
«Я не защищаю башкана, но, с юридической точки зрения, если она прошла правовую базу, была избрана, выборы не были признаны незаконными, какое право ты имеешь как президент страны, какой пример ты подаешь другим в плане соблюдения закона, когда ты не выполняешь конституционные положения, не издаешь указ о включении [башкана] в состав правительства? В какой стране мы живем? Пусть объяснит президент, PAS — в каком государстве мы живем? То есть — хочу подписываю, хочу — нет… Это как?».
Выборы башкана в Гагаузии прошли весной прошлого года, на них победу одержала Евгения Гуцул — представительница оппозиционной партии «Шор», в настоящее время запрещенной в Молдове. Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов, проигнорировав официальную церемонию инаугурации башкана. Президент Молдовы Майя Санду, несмотря на требование законодательства, до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства.
В конце апреля 2024 года в суд было передано уголовное дело в отношении Гуцул, кроме нее по делу также проходит секретарь офиса запрещенной в Молдове партии «Шор». Им предъявлено обвинение «принятие финансирования конкурента на выборах со стороны организованной преступной группы длительное время в форме соучастия». Объем собранных материалов составляет 68 томов. Фигурантам дела грозит от 2 до 7 лет по каждому обвинению и лишение права занимать определенные должности.
Первое заседание по делу было назначено на 30 апреля, однако его перенесли на конец мая.