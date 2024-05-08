Адвокат: не включая башкана в состав кабмина, Санду игнорирует положения Конституции

«Я не защищаю башкана, но, с юридической точки зрения, если она прошла правовую базу, была избрана, выборы не были признаны незаконными, какое право ты имеешь как президент страны, какой пример ты подаешь другим в плане соблюдения закона, когда ты не выполняешь конституционные положения, не издаешь указ о включении [башкана] в состав правительства? В какой стране мы живем? Пусть объяснит президент, PAS — в каком государстве мы живем? То есть — хочу подписываю, хочу — нет… Это как?».