Посол ЕС в Молдавии пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.