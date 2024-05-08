Посол ЕС в Молдавии пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил в эфире телеканала TV8, что чувствует себя Гринчем, поскольку его обвиняют в краже Дня Победы из-за празднования 9 мая в Кишиневе Дня Европы.
Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет «Победа» заявил, что проведет 9 мая традиционный марш Победы. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители Соцпартии.
«В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы. Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн».
По его словам, для ЕС 9 мая — праздник, поскольку в 1950 году заключили первое соглашение, которое позже переросло в создание Евросоюза.
«Я уверен, что люди, которые хотят чтить память павших, потерявших жизнь во время войны, а также те, кто будут праздновать День Европы — обе эти группы людей хотят мира. Поэтому я уверен, что этот праздник, День Европы, пройдет мирно, а силы правопорядка обеспечат порядок», — подчеркнул посол.
В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.