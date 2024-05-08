Мосгордума лишила депутатских полномочий иноагента Евгения Ступина за прогулы

Как уточнил в ходе заседания председатель комиссии столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, ст. 106 регламента Московской городской думы установлена обязанность депутатов столичного парламента участвовать в заседаниях парламента. Согласно ст. 23 регламента, отсутствие депутата на заседании допускается только по уважительной причине. При этом согласно федеральному законодательству, в случае отсутствия депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации без уважительных причин на всех заседаниях парламента в течение шести месяцев подряд его полномочия прекращаются досрочно.