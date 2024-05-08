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Губернатор Александр Гусев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Воронеже

Памятная церемония прошла накануне Дня Победы.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Воронеже. Памятное мероприятие прошло накануне Дня Победы, в среду, 8 мая.

Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Воронеже. Памятное мероприятие прошло накануне Дня Победы, в среду, 8 мая.

В памятном мероприятии также приняли участие курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

В конце торжественной церемонии оркестр Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина исполнил государственный гимн Российской Федерации. А по площади Победы торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Ранее стало известно, как будет проходить парад, приуроченный к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По сообщению пресс-службы мэрии, организованный пропуск зрителей для просмотра Парада войск Воронежского гарнизона начнется 9 мая с 8:00 через установленные рамки металлодетектора. Здесь сотрудники частной охранной организации будут проводить досмотровые мероприятия.

Напомним, окончательное решение по проведению мероприятия будет принято на заседании оперативного штаба в облправительстве ближе к праздничной дате.