Губернатор Александр Гусев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Воронеже

Ранее стало известно, как будет проходить парад, приуроченный к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По сообщению пресс-службы мэрии, организованный пропуск зрителей для просмотра Парада войск Воронежского гарнизона начнется 9 мая с 8:00 через установленные рамки металлодетектора. Здесь сотрудники частной охранной организации будут проводить досмотровые мероприятия.