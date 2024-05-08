В Пермском крае простились с участником СВО Русланом Леушкановым

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о двух военнослужащих из Пермского края, прощание с которыми назначено на 8 мая. Рядового Андрея Попова проводили в последний путь в Кизеле. Похороны Михаила Вяткина запланированы на его малой родине в Андреевке.