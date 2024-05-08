В Пермском крае простились с участником СВО Русланом Леушкановым

Прощание с участником специальной военной операции Русланом Леушкановым, прошло в Пермском крае.
Об этом рассказали в администрации Верещагинского городского округа. В комментариях к публикации жители пользователи выразили соболезнования и отметили, что мужчина запомнится весёлым и добрым человеком.
«Верещагинский округ скорбит. Наши соболезнования всем родным и близким, крепитесь», — добавили в муниципалитете.
Церемония прощания с Русланом прошла в деревне Беляевка.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о двух военнослужащих из Пермского края, прощание с которыми назначено на 8 мая. Рядового Андрея Попова проводили в последний путь в Кизеле. Похороны Михаила Вяткина запланированы на его малой родине в Андреевке.