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Мэр Екатеринбурга разрешил застройку Березовой рощи в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга застроят Березовскую рощу. Проект планировки территории утвердил глава города Алексей Орлов. Информация об этом появилась на сайте администрации.

Источник: Комсомольская правда

— Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Краснолесья — Чкалова — Академика Вонсовского — Анатолия Мехренцева, — сказано в постановлении.

Постановление вступает в силу 7 мая. Зона застройки составит 18,1 гектара. Общая жилая площадь достигает 246 тысяч квадратных метров. Также в Академическом появится образовательный центр на 1,5 тысячи школьников и 350 дошкольников. Построят и парковку на 1,2 тысяч мест.

Коммерческая недвижимость на территории займет 13, 3 тысячи квадратных метров. Развитие территории разделено на пять этапов. Завершение проекта назначено на декабрь 2027 года.