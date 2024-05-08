Мэр Екатеринбурга разрешил застройку Березовой рощи в Академическом

Постановление вступает в силу 7 мая. Зона застройки составит 18,1 гектара. Общая жилая площадь достигает 246 тысяч квадратных метров. Также в Академическом появится образовательный центр на 1,5 тысячи школьников и 350 дошкольников. Построят и парковку на 1,2 тысяч мест.