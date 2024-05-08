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Переговоры Путина и Пашиняна и войска НАТО на Украине. Темы брифинга Пескова

Предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, украинская петиция о вводе войск НАТО и обновленный лимузин Aurus стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О переговорах Путина и Пашиняна

Предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, которые пройдут в Кремле, — «встреча нужная и ожидаемая с двух сторон».

В Кремле считают «чрезвычайно вызывающей провокацией» петицию о вводе войск НАТО на Украину на сайте президента страны Владимира Зеленского и наблюдают за ситуацией: «Киевский режим — он достаточно непредсказуемый».

«Непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность».

О подготовке «покушения» на Зеленского

Кремль считает, что не следует «воспринимать как правдивую» информацию, распространяемую Службой безопасности Украины, о якобы раскрытом «заговоре иностранных спецслужб» по подготовке покушения на Зеленского.

Об обновленном Aurus

Пресс-служба президента РФ при возможности уточнит, понравился ли Путину обновленный лимузин Aurus, на котором он направился 7 мая на церемонию инаугурации: «Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него».

О гибели журналиста AFP в районе Артемовска

Кремль не располагает подробностями о гибели журналиста Agence France-Presse Армана Сольдена в районе Артемовска год назад.

«Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, нужно обращаться к украинской стороне».

О ЕАЭС

Участие в Евразийском экономическом союзе дает входящим в него странам заметную прибавку к росту ВВП: «В целом, сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, он обеспечивает опережающее развитие странам-участницам».

Об отношениях с КНДР

Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР во всех областях, «это наш хороший и очень перспективный партнер».

Кремль не комментирует, использует ли Россия в ходе специальной военной операции на Украине ракеты, произведенные в КНДР: «Я это не могу комментировать, потому что это касается военного аспекта».

Песков Дмитрий