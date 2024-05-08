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Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии

Президент Владимир Путин направил поздравления по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поздравительные послания получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии.

Источник: РИА "Новости"

Господин Путин заявил, что «важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю». Он также призвал «бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки», которые в том числе помогли сокрушить нацизм, передает его слова пресс-служба Кремля. Президент РФ выразил уверенность, что «узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами».

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что в этом году на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Также приглашения на мероприятия отправили президентам Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Вчера, 7 мая, президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале визита в Россию, но будет ли кубинская делегация присутствовать на параде, неизвестно.

СНГ
Путин Владимир