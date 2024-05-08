Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что в этом году на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Также приглашения на мероприятия отправили президентам Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Вчера, 7 мая, президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале визита в Россию, но будет ли кубинская делегация присутствовать на параде, неизвестно.