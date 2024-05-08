Глава Башкирии обещал поддержать научные проекты ученых

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, научные проекты в Башкирии получат финансовую поддержку от республики. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров 8 мая на встрече с учеными и исследователями мегагрантовых и молодежных лабораторий Евразийского НОЦ. В бюджете на 2024−2026 гг., по его словам, заложено 300 млн рублей.
«Те меры поддержки, которые есть, мы будем сохранять. Хотя все, что сейчас происходит с нашей страной, не способствует укреплению бюджета», — сказал глава республики, отметив, что в приоритете по финансированию будут те проекты, которые имеют практическое значение.
Для развития гуманитарной науки глава региона предложил использовать «точки роста», которые есть в республике. Например, музей «Шульган-Таш» и визит-центр Музея кочевых цивилизаций, который откроется 6 июля.
Сами ученые на встрече спрашивали о возможности софинансирования республикой проектов, по которой они уже получили поддержку из федерального бюджета. Один из вопросов касался субсидирования предприятий, на площадках которых внедряют новые научные разработки. Прозвучало также предложение создать индустриальный парк Евразийского НОЦ.
В части строительства второй очереди кампуса поступила просьба разместить в одном из зданий центр фотоники. Также была обозначена необходимость развития экономики данных, искусственного интеллекта.