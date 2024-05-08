Глава Башкирии обещал поддержать научные проекты ученых

«Те меры поддержки, которые есть, мы будем сохранять. Хотя все, что сейчас происходит с нашей страной, не способствует укреплению бюджета», — сказал глава республики, отметив, что в приоритете по финансированию будут те проекты, которые имеют практическое значение.