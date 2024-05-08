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В Волгограде стартовали мероприятия в честь празднования Великой Победы

Глава региона Андрей Бочаров возложил цветы и венки к Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий.

Источник: администрация Волгоградской области

Утром 8 мая в Волгограде почтили память защитников Отечества. Торжественное мероприятие прошло на Аллее Героев. Глава региона Андрей Бочаров, мэр Волгограда Владимир Марченко, ветераны, участники СВО и иностранных делегаций возложили цветы и венки к Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий.

На церемонии также присутствовали представители религиозных конфессий, парламентарии, общественники, юнармейцы, руководители силовых и правоохранительных ведомств, органов власти.

Свои программы к Дню Победы подготовили учреждения культуры. Полный перечень мероприятий в Волгограде, время и место артиллерийского салюта — по ссылке.