В Волгограде стартовали мероприятия в честь празднования Великой Победы

Утром 8 мая в Волгограде почтили память защитников Отечества. Торжественное мероприятие прошло на Аллее Героев. Глава региона Андрей Бочаров, мэр Волгограда Владимир Марченко, ветераны, участники СВО и иностранных делегаций возложили цветы и венки к Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий.