В Волгограде стартовали мероприятия в честь празднования Великой Победы

Утром 8 мая в Волгограде почтили память защитников Отечества. Торжественное мероприятие прошло на Аллее Героев. Глава региона Андрей Бочаров, мэр Волгограда Владимир Марченко, ветераны, участники СВО и иностранных делегаций возложили цветы и венки к Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий.
На церемонии также присутствовали представители религиозных конфессий, парламентарии, общественники, юнармейцы, руководители силовых и правоохранительных ведомств, органов власти.
Свои программы к Дню Победы подготовили учреждения культуры. Полный перечень мероприятий в Волгограде, время и место артиллерийского салюта — по ссылке.