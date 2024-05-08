Президент Кубы возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве

Диас-Канель прибыл в Москву с рабочим визитом во вторник. Ожидается, что кубинский лидер будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая. Как сообщил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, после участия в торжественных мероприятиях Диас-Канель проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Ушакова, лидеры РФ и Кубы обсудят весь комплекс многоплановых двусторонних связей. Переговоры пройдут в два раунда: сначала в узком составе, а затем к президентам присоединятся делегации.