Мирзиёев: Ваша жизнь — школа воли и отваги, ваши слова — пример для молодежи

«Все наши усилия направлены на то, чтобы наш народ был доволен, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Мы хотим, чтобы результаты реформ доходили до каждого дома. У нас большие планы. Если все будут действовать сообща, мы быстрее достигнем наших целей. Молитвы таких старейшин, как вы, помогают нам в этом. Ваша жизнь — школа воли и отваги, ваши слова — пример для молодежи».