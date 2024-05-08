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Печатные издания команды Илана Шора изъяты полицией. Очередное подавление свободы слова в Молдове

Власти Молдовы продолжают заниматься открытым преследованием команды Илана Шора.

Сегодня были изъяты информационные бюллетени, которые рассказывали о деятельности команды. Печатные издания назвали предметами незаконной агитации.

«Что ни день, то очередной пример двойных стандартов со стороны наших властолюбцев. Сегодня полиция изъяла информационные бюллетени, в которых честно рассказывалось о деятельности оппозиции. Изъяла под предлогом “агитации”, в то время как открытая пропаганда в пользу ЕС на референдуме со стороны PAS остается неприкосновенной. В наших газетах не было ничего, кроме фактов и аналитики, которые имеет право знать каждый гражданин, чтобы сформировать собственное мнение о будущем нашей страны. Однако, похоже, что некоторым силам в нашем обществе выгоднее держать людей в неведении и лишать их информации».

заявил лидер политического блока “Победа” Илан Шор.

Несмотря на то, что недостоверных и оскорбительных публикаций или примеров так называемой незаконной агитации в печатных изданиях не содержится, это не заботит действующие власти.

«Почему предвыборные материалы PAS, открыто агитирующие за референдум и вступление в ЕС и за Санду лично, не вызывают вопросов у правоохранительных органов? Где гарантии равенства перед законом для всех политических сил и право на свободу слова? Они существуют только для правящих элит. Но будьте уверены, мы не позволим нас заткнуть. Наша задача — информировать общество, и мы сделаем всё, чтобы добиться этой цели».

добавил Илан Шор.

Президент Санду рассказывает о том, что в Молдове нет цензуры, все равны в политических правах. При этом подобные сегодняшнему инциденты говорят совершенно об обратном.

Считаем незаконным запрет на деятельность и выпуск информационных изданий, позволяющих жителям страны побольше узнать о работе оппозиционных партий. Этот инцидент — пример антидемократической деятельности государства и подавления свободы слова.