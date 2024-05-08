Печатные издания команды Илана Шора изъяты полицией. Очередное подавление свободы слова в Молдове

«Что ни день, то очередной пример двойных стандартов со стороны наших властолюбцев. Сегодня полиция изъяла информационные бюллетени, в которых честно рассказывалось о деятельности оппозиции. Изъяла под предлогом “агитации”, в то время как открытая пропаганда в пользу ЕС на референдуме со стороны PAS остается неприкосновенной. В наших газетах не было ничего, кроме фактов и аналитики, которые имеет право знать каждый гражданин, чтобы сформировать собственное мнение о будущем нашей страны. Однако, похоже, что некоторым силам в нашем обществе выгоднее держать людей в неведении и лишать их информации».