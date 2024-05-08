Президент Таджикистана открыл мемориал в парке Победы

Глава государства снял символическое покрывало с памятной доски комплекса «Победа».
В церемонии приняла участие официальная российская делегация, которую возглавили заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Кара-оол Шолбан, посол РФ в республике Семен Григорьев и сотрудники российской дипмиссии. После возложения цветов к мемориалу президент Таджикистана неформально побеседовал с представителями российской стороны.
Кроме того, в открытии комплекса участвовали председатель верхней палаты парламента Таджикистана, председатель города Душанбе Рустам Эмомали, министр обороны республики Шерали Мирзо и другие официальные лица.
Танк ИС-2, который был установлен в 1987 году на душанбинской площади Победы, принимал участие в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Красной армии 2-го Белорусского фронта. В январе 2024 года этот танк и стеллы, олицетворяющие единство таджикского и русского народов в годы Великой Отечественной войны, переместили в столичный парк Победы в связи со строительством эстакады.