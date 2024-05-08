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Президент Таджикистана открыл мемориал в парке Победы

ДУШАНБЕ, 8 мая. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл после реконструкции мемориальный комплекс, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне. Церемония состоялась в столичном парке Победы, сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства снял символическое покрывало с памятной доски комплекса «Победа».

В церемонии приняла участие официальная российская делегация, которую возглавили заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Кара-оол Шолбан, посол РФ в республике Семен Григорьев и сотрудники российской дипмиссии. После возложения цветов к мемориалу президент Таджикистана неформально побеседовал с представителями российской стороны.

Кроме того, в открытии комплекса участвовали председатель верхней палаты парламента Таджикистана, председатель города Душанбе Рустам Эмомали, министр обороны республики Шерали Мирзо и другие официальные лица.

Танк ИС-2, который был установлен в 1987 году на душанбинской площади Победы, принимал участие в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Красной армии 2-го Белорусского фронта. В январе 2024 года этот танк и стеллы, олицетворяющие единство таджикского и русского народов в годы Великой Отечественной войны, переместили в столичный парк Победы в связи со строительством эстакады.

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