Президент Таджикистана открыл мемориал в парке Победы

Танк ИС-2, который был установлен в 1987 году на душанбинской площади Победы, принимал участие в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Красной армии 2-го Белорусского фронта. В январе 2024 года этот танк и стеллы, олицетворяющие единство таджикского и русского народов в годы Великой Отечественной войны, переместили в столичный парк Победы в связи со строительством эстакады.