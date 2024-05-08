Опрос показал, что популярность США в мире снижается, а отношение к России улучшается

Восприятие России, на котором сказалось проведение СВО, напротив, стало более позитивным за прошлый год. Доля опрошенных, положительно относящихся к РФ, увеличилась на 5 п. п., до 14%. Наиболее позитивно РФ оценивают жители Азиатского (15%) и Ближневосточного регионов (16%). В исследовании отмечается, что несмотря на то, что общий рейтинг страны остается негативным, в совокупности в государствах с позитивным отношением к России проживает большая часть населения мира.