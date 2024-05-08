Вучич: Сербия при внешнеполитическом давлении просит помощи у Китая

Си Цзиньпин прибыл в Сербию с двухдневным визитом вчера, 7 мая. В прошлый раз он был в республике восемь лет назад. Китайский МИД рассчитывал, что эта поездка станет «важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений». Белград тем временем рассчитывает не только на китайские кредиты и инвестиции, но и на поддержку Пекином сербской позиции по Косово.