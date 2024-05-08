Вучич: Сербия при внешнеполитическом давлении просит помощи у Китая

Вучич встретил лидера КНР в правительственном комплексе «Палата Сербия» в сопровождении членов кабмина. Он поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку территориальной целостности Сербии, а также за помощь «по многочисленным вопросам на международной арене».
«Когда у нас, малой страны, возникают проблемы из-за давления со всех сторон из-за самостоятельной политики, которую проводим, мы обращаемся к нашим китайским друзьям, обращаемся к вам, председатель Си, вашим сотрудникам и просим о поддержке и помощи», — подчеркнул Александр Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что «бесспорно поддерживает международное право» и политику Китая по вопросу Тайваня. «Я считаю, что мы верные друзья, и когда нас спрашивают про Китай, наши ответы всегда простые, с нами никаких сложностей не возникает, когда нас спрашивают что-то про Тайвань. Наши ответы очень просты и соответствуют принципам китайской политики и международного публичного права», — утверждает господин Вучич.
Он рассчитывает, что Сербия и КНР достигнут прогресса в сотрудничестве, которое они вместе «поднимают с уровня стратегического партнерства на уровень совместного будущего». Господин Си, в свою очередь, выразил надежду, что его визит в Сербию «откроет новую главу в истории китайско-сербских отношений».
Лидеры двух стран на встрече обсудили в том числе соглашение о свободной торговле, сотрудничество в военном секторе, сельском хозяйстве, энергетике, инфраструктуре, культуре, образовании, здравоохранении и авиасообщении. Также Сербия заручилась поддержкой выставки «Экспо-2027», которая, по словам Александра Вучича, «является возможностью для роста и дальнейшего прогресса Сербии».
Си Цзиньпин прибыл в Сербию с двухдневным визитом вчера, 7 мая. В прошлый раз он был в республике восемь лет назад. Китайский МИД рассчитывал, что эта поездка станет «важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений». Белград тем временем рассчитывает не только на китайские кредиты и инвестиции, но и на поддержку Пекином сербской позиции по Косово.