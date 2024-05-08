Мария Захарова назвала инвестсабантуй в Башкирии ведущей мировой площадкой.

Ведущей мировой площадкой, которая привлекает внимание международного сообщества, назвала Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На это указывает премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. В своих соцсетях он пишет:
«Это очень высокая оценка. Отмечу, что форум в Сибае, который мы проводим совместно с Агентством стратегических инициатив, является уникальной площадкой, которая за пять лет собрала тысячи участников из России и более 50 стран мира. Были заключены 116 соглашений на 400 миллиардов рублей.
VI Всероссийский инвестиционный сабантуй “Зауралье” пройдет в этом году с 24 по 26 мая. Как я не раз говорил, форум этот мы рассматриваем как один из эффективных инструментов для выстраивания устойчивой коммуникации с бизнесом, а также как площадку для знакомства наших иностранных коллег с Башкортостаном.
В рамках деловой части инвестсабантуя мы запланировали более 20 сессий. Обсудим вопросы развития турпотенциала Зауралья, будущую ОЭЗ “Урал”, государственно-частное партнерство, перспективы внедрения исламского банкинга и искусственного интеллекта. Другой важной составляющей форума станут вопросы углубления экономических взаимоотношений с дружественными странами — Китаем, Беларусью, Казахстаном, Турцией, Узбекистаном и другими государствами ближнего и дальнего зарубежья.
Нам есть, чем поделиться с коллегами из регионов России и зарубежных стран. Также мы открыты новым контактам и новым проектам.
Встретимся в Сибае!» — пригласил всех на инвестсабантуй глава башкирского правительства.
Как сообщал Башинформ, ежегодное мероприятие состоится в Сибае
В рамках мероприятия состоится более 20 стратегических сессий по вопросам развития туризма Зауралья и создания особой экономической зоны «Урал», а также круглые столы, дискуссионные площадки, подписание соглашений и пленарное заседание.
Кроме того, на площадке инвестсабантуя обсудят вопросы развития государственно-частного партнерства, подготовки квалифицированных кадров, искусственного интеллекта, экономики данных и другие важные темы.
Участие в форуме примут представители федеральных и региональных органов власти, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, известные государственные и общественные деятели.