Мария Захарова назвала инвестсабантуй в Башкирии ведущей мировой площадкой.

На это указывает премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. В своих соцсетях он пишет:



«Это очень высокая оценка. Отмечу, что форум в Сибае, который мы проводим совместно с Агентством стратегических инициатив, является уникальной площадкой, которая за пять лет собрала тысячи участников из России и более 50 стран мира. Были заключены 116 соглашений на 400 миллиардов рублей.



VI Всероссийский инвестиционный сабантуй “Зауралье” пройдет в этом году с 24 по 26 мая. Как я не раз говорил, форум этот мы рассматриваем как один из эффективных инструментов для выстраивания устойчивой коммуникации с бизнесом, а также как площадку для знакомства наших иностранных коллег с Башкортостаном.



В рамках деловой части инвестсабантуя мы запланировали более 20 сессий. Обсудим вопросы развития турпотенциала Зауралья, будущую ОЭЗ “Урал”, государственно-частное партнерство, перспективы внедрения исламского банкинга и искусственного интеллекта. Другой важной составляющей форума станут вопросы углубления экономических взаимоотношений с дружественными странами — Китаем, Беларусью, Казахстаном, Турцией, Узбекистаном и другими государствами ближнего и дальнего зарубежья.



Нам есть, чем поделиться с коллегами из регионов России и зарубежных стран. Также мы открыты новым контактам и новым проектам.

Встретимся в Сибае!» — пригласил всех на инвестсабантуй глава башкирского правительства.