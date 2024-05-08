Путин поздравил Токаева и казахстанцев с Днём Победы

В поздравлениях Президент России подчеркнул, что мы воздаём дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.