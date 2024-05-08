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Путин поздравил Токаева и казахстанцев с Днём Победы

Российский лидер также поздравил лидеров дружественных стран СНГ и отдельно — народы Грузии и Молдовы, без их лидеров.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Владимир Путин поздравил союзные государства с 79-й годовщиной Великой Победы.

В поздравлениях Президент России подчеркнул, что мы воздаём дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.

«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм».

отметил глава Российского государства.

Владимир Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закалённые в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Путин Владимир