NZZ: лидеры ЕС недовольны деятельностью главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

По данным издания, в ЕС также недовольны репутацией госпожи фон дер Ляйен, а некоторые обвиняют ее в кумовстве и отсутствии политической прозрачности. Какие конкретно страны выражают свою недовольство, не уточняется. При этом NZZ обращает внимание, что всегда поддерживавший Урсулу фон дер Ляйен президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что ее должность «не должна осуществляться в “чрезмерно политизированной манере”. Издание называет это “несколько сдержанным ударом” по главе ЕК.