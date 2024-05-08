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NZZ: лидеры ЕС недовольны деятельностью главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Многие лидеры стран Евросоюза (ЕС) недовольны ослаблением европейской экономики и зацикленностью Еврокомиссии (ЕК) на климатической политике. Это вменяют в вину главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, сообщает газета Neue Zrcher Zeitung (NZZ).

Источник: Reuters

По данным издания, в ЕС также недовольны репутацией госпожи фон дер Ляйен, а некоторые обвиняют ее в кумовстве и отсутствии политической прозрачности. Какие конкретно страны выражают свою недовольство, не уточняется. При этом NZZ обращает внимание, что всегда поддерживавший Урсулу фон дер Ляйен президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что ее должность «не должна осуществляться в “чрезмерно политизированной манере”. Издание называет это “несколько сдержанным ударом” по главе ЕК.

В марте госпожу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на второй срок. Назначение на этот пост осуществляется по решению лидеров ЕС. Выборы в объединении пройдут 6—9 июня. В апреле источники Bloomberg сообщали, что господин Макрон ищет замену Урсуле фон дер Ляйен на посту главы ЕК.

ЕС