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Президент Узбекистана прибыл в Москву

Мирзиеев прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ЕАЭС и Параде Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

У трапа правительственного самолета его встречали и.о. заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Москве Мирзиёев примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, а 9 мая — в торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Шавкат Мирзиеев