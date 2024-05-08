Президент Узбекистана прибыл в Москву

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа правительственного самолета его встречали и.о. заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица.
Ранее сообщалось, что 8 мая в Москве Мирзиёев примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, а 9 мая — в торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.