Президент России поздравил народ Молдовы с Днем Победы

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik.Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы народам Молдовы и Грузии, а также лидерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии», — говорится в сообщении.
Российский лидер выразил глубокую благодарность и уважение всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.
«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм».
Президент России выразил уверенность, что узы братской дружбы будут оставаться надежной основой для развития отношений. Он также передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.