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Президент России поздравил народ Молдовы с Днем Победы

Российский лидер направил поздравления с Днем Победы.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik.Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы народам Молдовы и Грузии, а также лидерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии», — говорится в сообщении.

Российский лидер выразил глубокую благодарность и уважение всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.

«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм».

отметил Владимир Путин.

Президент России выразил уверенность, что узы братской дружбы будут оставаться надежной основой для развития отношений. Он также передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Путин Владимир