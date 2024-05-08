Туск: уехавшего в Беларусь судью Шмидта нужно лишить иммунитета

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Варшава должна лишить иммунитета сбежавшего в Беларусь польского судью Томаша Шмидта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Как сообщило РИА Новости, данное заявление Туск сделал после заседания представителей польских спецслужб, на котором обсуждалась ситуация со Шмидтом.
«Судья Шмидт формально до сих пор является судьей. Чтобы предпринять процессуальные действия, надо снять с него иммунитет», — сказал Туск.
По его словам, просьба о лишении Шмидта иммунитета уже направлена министру юстиции Польши.
Премьер отметил, что польские компетентные органы должны провести процедуры, связанные с лишением Шмидта иммунитета судьи, как можно быстрее.
Как сообщал Sputnik, 6 мая судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт дал пресс-конференцию в Минске, на которой сделал ряд громких заявлений, в том числе об отказе от статуса судьи, а также о том, что просит политического убежища в Беларуси.
На пресс-конференции в Минске Шмид публично подписал заявление на имя министра юстиции Польши об отказе от статуса судьи.
Свое решение уехать в Беларусь и попросить политическое убежище Шмидт объяснил тем, что в Польше подвергался преследованиям и угрозам за свою политическую позицию. Например, ему поступали анонимные звонки с угрозами.
Он считает, что польское руководство под влиянием США и Великобритании ведет его страну к войне. Беларусь же, на взгляд Шмидта, — это основной элемент для стабилизации ситуации в регионе.
Общаясь с журналистами, он подтвердил, что имел доступ к секретным документам, так как рассматривал дела, связанные с военными, полицией и другими силовыми структурами.