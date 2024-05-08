Туск: уехавшего в Беларусь судью Шмидта нужно лишить иммунитета

Как сообщал Sputnik, 6 мая судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт дал пресс-конференцию в Минске, на которой сделал ряд громких заявлений, в том числе об отказе от статуса судьи, а также о том, что просит политического убежища в Беларуси.