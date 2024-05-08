МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ на фоне сообщений о помехах GPS

В заявлении на сайте МИД приводятся слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который утверждал, что помехи возникают якобы вследствие действий РФ, что, по его словам, является нарушением «правил радиосвязи Международного союза электросвязи, которые запрещают создавать подобные сбои». «Мы передали это сообщение российскому поверенному в делах», — отметил министр.