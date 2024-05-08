Губернатор Голубев поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы

«Ваши подвиги навечно останутся для нас нравственным ориентиром, высочайшим выражением подлинного патриотизма. Эта Победа общая — одна на всех, давайте и впредь с честью нести знамя её наследников. Низкий поклон вам за ратный труд, низкий поклон вам за мирный труд, стремление служить своему государству. Давайте впредь с честью нести знамя ее наследников, следовать заветам старшего поколения, учиться у победителей, поддерживать тех, кто сегодня защищает нашу страну, защищает ее суверенитет и ее будущее», — поблагодарил ветеранов Василий Голубев.