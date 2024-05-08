Губернатор Голубев поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы

В Ростовском музыкальном театре собрались более тысячи человек — фронтовики, труженики тыла, представители городов и районов Дона. Перед началом мероприятия глава региона пообщался с женами бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.
В годы войны ожесточенные бои с фашистскими захватчиками гремели по всему донскому региону. Немцы дважды брали Ростов. За время оккупации в Ростовской области от рук врага погибли 182 тысячи мирных жителей.
Колоссальные были потери и среди защитников. Из призванных в армию 665 тысяч жителей Дона погибла половина. В боях на донской земле сложили свои головы 199 тысяч воинов Красной армии.
«В приближение Великой Победы Ростовская область внесла свой особый вклад. Именно после первого освобождения донской столицы немцы навсегда потеряли ореол непобедимости. Советские войска одержали здесь свою первую стратегическую победу, а враг был вынужден отступиться от планов по захвату Кавказа и прорыву к нефти Каспия», — сказал губернатор.
Сейчас в регионе проживают 220 фронтовиков и инвалидов войны. А всего в статусе ветеранов и приравненных к ним категорий в Ростовской области — 8654 человека.
«Ваши подвиги навечно останутся для нас нравственным ориентиром, высочайшим выражением подлинного патриотизма. Эта Победа общая — одна на всех, давайте и впредь с честью нести знамя её наследников. Низкий поклон вам за ратный труд, низкий поклон вам за мирный труд, стремление служить своему государству. Давайте впредь с честью нести знамя ее наследников, следовать заветам старшего поколения, учиться у победителей, поддерживать тех, кто сегодня защищает нашу страну, защищает ее суверенитет и ее будущее», — поблагодарил ветеранов Василий Голубев.