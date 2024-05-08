СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта

ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
«Начато расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. В основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, говорящие о шпионаже», — говорится в сообщении.
Радиостанция уточняет, что речь идет о параграфе 2 статьи 130 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.
Также, по данным RMF FM, спецслужбы Польши изучают связи Шмидта с футбольными хулиганами. «Речь среди прочего идет о том, принимал ли он участие в том, чтобы вдохновлять влиятельных псевдоболельщиков на разжигание антиукраинских настроений», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным радиостанции, следствие проверяет, не связан ли судья Шмидт с поляками, которые в Вильнюсе совершили нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова*. «Один из них — Максимилиан К. — это ярый фанат “Легии” (Варшава)», — говорится в сообщении.
При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.
Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.