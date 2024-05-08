СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта

При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.