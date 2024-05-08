Великобритания вышлет российского военного атташе

«Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, связанных с Россией, в Великобритании. <…> Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничиваем срок пребывания российских дипломатов в Великобритании», — заявил в парламенте глава британского МВД Джеймс Клеверли (цитата по Reuters).