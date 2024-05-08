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Великобритания вышлет российского военного атташе

Лондон объявил о высылке из страны российского военного атташе, а также о новых ограничениях при получении дипломатических виз россиянами. Также Британия снимет дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости.

Источник: Reuters

«Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, связанных с Россией, в Великобритании. <…> Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничиваем срок пребывания российских дипломатов в Великобритании», — заявил в парламенте глава британского МВД Джеймс Клеверли (цитата по Reuters).

Он назвал военного атташе «сотрудником военной разведки».

Россия даст на действия Великобритании адекватный ответ, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

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дипломатия