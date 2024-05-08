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Киргизия и Таджикистан договорились усилить разъяснительную работу в приграничных районах

БИШКЕК, 8 мая. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана провели встречу в связи с инцидентом со стрельбой на границе, в ходе которой договорились активизировать разъяснительную работу на приграничных территориях. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, которое опубликовала Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«8 мая 2024 года в местности Короо Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики состоялась погранпредставительская встреча представителей силовых и правоохранительных структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан, а также руководителей Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики и Джаббар-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, Киргизия и Таджикистан решили на уровне местных органов власти провести соответствующую «разъяснительную работу», а также продолжить реализацию «задач по поддержанию добрососедских и родственных отношений между жителями приграничных районов двух государств».

«В ходе встречи стороны обсудили общие причины возникновения инцидента между гражданами и пограничными нарядами сторон, поведение жителей приграничья, занимающихся выпасом скота, пути решения вопросов недопущения возможных пограничных инцидентов на кыргызско-таджикском участке государственной границы», — подчеркивается в заявлении.

На границе Киргизии и Таджикистана 7 мая произошел конфликт между таджикскими пастухами и киргизскими пограничниками, которые вынуждены были сделать несколько предупредительных выстрелов. По утверждению представителей Таджикистана, в результате инцидента ранение в ногу получил гражданин Таджикистана.