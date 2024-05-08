Киргизия и Таджикистан договорились усилить разъяснительную работу в приграничных районах

«8 мая 2024 года в местности Короо Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики состоялась погранпредставительская встреча представителей силовых и правоохранительных структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан, а также руководителей Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики и Джаббар-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан», — говорится в заявлении.
В нем отмечается, Киргизия и Таджикистан решили на уровне местных органов власти провести соответствующую «разъяснительную работу», а также продолжить реализацию «задач по поддержанию добрососедских и родственных отношений между жителями приграничных районов двух государств».
«В ходе встречи стороны обсудили общие причины возникновения инцидента между гражданами и пограничными нарядами сторон, поведение жителей приграничья, занимающихся выпасом скота, пути решения вопросов недопущения возможных пограничных инцидентов на кыргызско-таджикском участке государственной границы», — подчеркивается в заявлении.
На границе Киргизии и Таджикистана 7 мая произошел конфликт между таджикскими пастухами и киргизскими пограничниками, которые вынуждены были сделать несколько предупредительных выстрелов. По утверждению представителей Таджикистана, в результате инцидента ранение в ногу получил гражданин Таджикистана.