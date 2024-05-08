Киргизия и Таджикистан договорились усилить разъяснительную работу в приграничных районах

БИШКЕК, 8 мая. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана провели встречу в связи с инцидентом со стрельбой на границе, в ходе которой договорились активизировать разъяснительную работу на приграничных территориях. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, которое опубликовала Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.