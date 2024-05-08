Молдова получит иностранные кредиты на бюджетную поддержку: сколько дадут

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития предоставят Молдове бюджетную поддержку, сообщает пресс-служба парламента.
Комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании в среду утвердили консультативное заключение о начале переговоров по соглашению о кредитах и грантах для реализации программы «Операция политики развития для поддержки роста и устойчивости в Молдове».
Деньги пойдут на финансирование потребностей государственного бюджета.
Программа сосредоточена на укреплении домохозяйств, содействии беженцам, обеспечении устойчивого роста за счет усиления конкуренции и роста частного сектора, климатической повестке.
Максимальный срок кредита составляет 20 лет, включая льготный период до 19,5 лет. Деньги будут выплачены одним платежом.