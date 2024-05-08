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Молдова получит иностранные кредиты на бюджетную поддержку: сколько дадут

Молдова получит очередной кредит на бюджетную поддержку.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития предоставят Молдове бюджетную поддержку, сообщает пресс-служба парламента.

Комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании в среду утвердили консультативное заключение о начале переговоров по соглашению о кредитах и ​​грантах для реализации программы «Операция политики развития для поддержки роста и устойчивости в Молдове».

Так, Международный банк реконструкции и развития предоставит Молдове кредит на сумму 40 миллионов долларов и грант в размере 15,5 миллиона долларов.

Деньги пойдут на финансирование потребностей государственного бюджета.

Программа сосредоточена на укреплении домохозяйств, содействии беженцам, обеспечении устойчивого роста за счет усиления конкуренции и роста частного сектора, климатической повестке.

Максимальный срок кредита составляет 20 лет, включая льготный период до 19,5 лет. Деньги будут выплачены одним платежом.