В ВКО ветераны войны выпили чай с акимом области

Немного осталось ветеранов Великой Отечественной войны, поэтому крайне важно такие встречи живых свидетелей событий. Символично и то, что не остались без внимания и труженики тыла. Как говорят: «Победа ковалась в тылу», и это общая наша Победа. Символично, и что сегодня встретились два земляка, воевавшие за освобождение Кенисберга. Следующий 2025 год — юбилейный, 80-летие Победы. Нам уже сегодня надо проработать программу празднования Отметил Ермек Кошербаев, добавив, что уже сейчас есть несколько крупных идей.