В ВКО ветераны войны выпили чай с акимом области

Военный комплекс Левобережного комплексе архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника включает павильон Победы с экспозицией «Стоявшим насмерть во имя жизни», посвященный 109 Героям Советского Союза, восточноказахстанцам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 г. г. Кроме того, на территории комплекса демонстрируется боевая техника образцов 1938—1970 годов, предоставленная Министерством обороны РК.
-Наша благодарность вам за Победу не имеет границ, — обратился аким области к ветеранам. — И мы должны помнить события военных лет, а любая попытка переделать итоги той войны обречена на неудачу. И то, что вы сегодня с нами, это здорово!
Все сегодняшние участники встречи долгожители: кто-то уже перешагнул 100-летний рубеж, кто-то отмечает столетие в этом году, а кто-то совсем близок в этой дате.
Курмат Рахимович Рахимов в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. Он в годы Великой Отечественной войны принимал участие в освобождении Литвы, Белоруссии, во взятии Кенисберга (Калининград) в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. День Победы встретил в Кенисберге.
Удивительно, но на встрече оказался еще один ветеран, освобождавший Кенисберг в 1945 году. 98-летний Павел Еремеевич Стрехо в 1943 году был призван в армию, в 1944 году был переброшен на 3-й Белорусский фронт, где служил младшим сержантом пехоты, вплоть до освобождения Кенисберга, затем воевал в Японии, Китае, Монголии, Порт-Артуре.
Анастасия Павловна Светочева, которой 101 год, в ряды армии была призвана в 1942 году и служила в 26-м отдельном Краснознаменном полку связи в Ленинграде, принимая участие в боях за оборону и прорыв блокады.
А 98-летняя Александра Тихоновна Саратовцева, ушла на фронт в 19 лет. Свой воинский долг отдала, возводя мосты рядом с огневой линией. День Победы она встретила в Польше.
Труженица тыла Масара Нургазыевна Нургазина, 95 лет, в годы Великой Отечественной войны работала в тылу. За доблестный труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1041−1945 г. г.».
Ветеранов поздравили дети, вручив им свои рисунки и цветы, а артисты исполнили песни военных лет.
Немного осталось ветеранов Великой Отечественной войны, поэтому крайне важно такие встречи живых свидетелей событий. Символично и то, что не остались без внимания и труженики тыла. Как говорят: «Победа ковалась в тылу», и это общая наша Победа. Символично, и что сегодня встретились два земляка, воевавшие за освобождение Кенисберга. Следующий 2025 год — юбилейный, 80-летие Победы. Нам уже сегодня надо проработать программу празднования Отметил Ермек Кошербаев, добавив, что уже сейчас есть несколько крупных идей.
По словам руководителя Управления образования ВКО Инессы Чернышовой, традиции встреч с ветеранами, проводятся сегодня во всех в школах.
Ребята посещают с подарками ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны на дому, и не только на День Победы, но и на другие праздники, приглашают их на наши мероприятия, концерты Инесса Чернышова.
В конце праздника аким области вручил ветеранам поздравительные открытки от имени Президента РК К. -Ж. К. Токаева и медали «Почетный ветеран ВКО», а также они получили ценные подарки — телевизоры, стиральные машины, холодильники, наборы «Посылка военных лет» и фруктовые корзины.