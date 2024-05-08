Евгений Куйвашев взял на контроль выполнение указа президента

— Вчера Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В числе приоритетов — сохранение населения, рост благополучия граждан, укрепление устойчивости экономики и технологического лидерства государства, — рассказал Евгений Куйвашев.