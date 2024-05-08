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Евгений Куйвашев взял на контроль выполнение указа президента

Глава Свердловской области проконтролирует выполнение указа Президента России.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 мая поручил членам правительства и администраций выполнить на региональном и муниципальном уровнях новый указ Президента. Указ Владимира Путина касается национальных целей развития России. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.

— Вчера Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В числе приоритетов — сохранение населения, рост благополучия граждан, укрепление устойчивости экономики и технологического лидерства государства, — рассказал Евгений Куйвашев.

Глава Свердловской области попросил членов правительства и администраций внимательно ознакомиться с указом и распорядиться его положениями по своим профилям.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сформирует рабочую группу. Она займется разработкой и осуществлением программ развития области, которые будут опираться на положение указа. Это получение ему дал Евгений Куйвашев.