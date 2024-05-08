Медведев встретился с президентом Лаоса Сисулитом

Российский политик заметил, что с большой теплотой вспоминает свою поездку во Вьентьян в мае 2023 года. «Благодарю вас за радушный прием. Красивая такая картинка нашего посещения и у меня, и у моих товарищей стоит перед глазами. Наши межпартийные переговоры тогда были первыми в истории российско-лаосских отношений, потому что это уже не только государственный трек, но и трек на партийном уровне. Это подчеркивает особый характер отношений между нашими странами», — подчеркнул он.