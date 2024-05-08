Медведев встретился с президентом Лаоса Сисулитом

«Я сердечно вас приветствую. Начну со слов благодарности за то, что вы приехали в предпраздничное время в нашу страну для того, чтобы разделить с нами и праздник Победы, посмотреть на парад, естественно, провести переговоры. У вас будут переговоры с президентом Путиным», — отметил Медведев.
Российский политик заметил, что с большой теплотой вспоминает свою поездку во Вьентьян в мае 2023 года. «Благодарю вас за радушный прием. Красивая такая картинка нашего посещения и у меня, и у моих товарищей стоит перед глазами. Наши межпартийные переговоры тогда были первыми в истории российско-лаосских отношений, потому что это уже не только государственный трек, но и трек на партийном уровне. Это подчеркивает особый характер отношений между нашими странами», — подчеркнул он.
Сисулит, который в свое время получил образование в Ленинграде, на русском языке поблагодарил Медведева за прием. «Спасибо большое», — сказал он. Президент Лаоса не смог не обратить внимание на майский снег в Москве. «Сегодня мы встречались даже со снегом. Но это теплый снег для нас», — сказал он, уже воспользовавшись услугами переводчика. Перебив его, Сисулит вновь на русском вставил: «Теплота и снег».
Медведев во время встречи поблагодарил своего собеседника за то, что лидер Лаоса направил президенту Владимиру Путину поздравление после его победы на выборах. Он также высказал слова благодарности «за наши добрые сердечные отношения, которые уже продолжаются не первый год».