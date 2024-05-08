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Туск подготовил реорганизацию правительства Польши

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск подготовил реорганизацию своего правительства и намерен заменить в нем четырех министров. Об этом со ссылкой на самого премьера сообщает радиостанция Radio Zet.

Источник: РИА "Новости"

По ее данным, имена новых министров станут известны в пятницу. «Но торжественная церемония назначения [новых министров] в президентском дворце состоится позже, только на будущей неделе, из-за поездок господина президента», — цитирует радиостанция Туска.

Как сообщается, будут назначены новые главы министерств внутренних дел и администрации, государственных активов, культуры, а также инфраструктуры и развития. Занимающие в настоящее время эти посты министры покинут свои должности из-за того, что намерены выставить свои кандидатуры на выборах в Европарламент.