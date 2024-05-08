Туск подготовил реорганизацию правительства Польши

По ее данным, имена новых министров станут известны в пятницу. «Но торжественная церемония назначения [новых министров] в президентском дворце состоится позже, только на будущей неделе, из-за поездок господина президента», — цитирует радиостанция Туска.
Как сообщается, будут назначены новые главы министерств внутренних дел и администрации, государственных активов, культуры, а также инфраструктуры и развития. Занимающие в настоящее время эти посты министры покинут свои должности из-за того, что намерены выставить свои кандидатуры на выборах в Европарламент.