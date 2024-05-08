Мирзиёев отметил вклад узбекистанцев в Победу

«В те трудные годы на фронт были мобилизованы более 1 миллиона 950 тысяч воинов-узбекистанцев, из них погибли свыше 538 тысяч, более 158 тысяч пропали без вести, более 870 тысяч получили ранения, более 60 тысяч вернулись с фронта инвалидами. Это свидетельствует о том, какой высокой ценой была завоевана Победа. И сегодня, по прошествии стольких лет не заживают раны в душе народа, оставленные той кровопролитной войной».