Мирзиёев отметил вклад узбекистанцев в Победу

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов и весь многонациональный народ республики с 9 Мая — Днем памяти и почестей и 79-й годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне. В своем поздравлении он отметил вклад узбекистанцев в Победу.
«В те трудные годы на фронт были мобилизованы более 1 миллиона 950 тысяч воинов-узбекистанцев, из них погибли свыше 538 тысяч, более 158 тысяч пропали без вести, более 870 тысяч получили ранения, более 60 тысяч вернулись с фронта инвалидами. Это свидетельствует о том, какой высокой ценой была завоевана Победа. И сегодня, по прошествии стольких лет не заживают раны в душе народа, оставленные той кровопролитной войной».
Он напомнил, что военное время 214 тыс. солдат и офицеров из Узбекистана были награждены боевыми орденами и медалями, из них 301 — удостоены звания Героя Советского Союза, 70 — ордена «Славы» трех степеней, «их подвиги, несомненно, являются для нас самыми яркими страницами летописи Великой Победы».
Мирзиёев отметил и стойкость узбекистанцев, которые трудились в тылу, работу промышленных предприятий для нужд фронта. В те годы из регионов, объятых пламенем войны, в Узбекистан передислоцировали более 170 заводов и фабрик, в короткие сроки наладив производство.
«Наш народ отправлял на фронт огромное количество военной техники, оружия, лекарств, одежды, продовольствия и другой необходимой продукции. Только в 1941—1943 годах узбекистанцы добровольно передали фонду обороны более 475 миллионов рублей, личные ценности на 22 миллиона рублей, что явилось еще одним важным вкладом в приближение Победы».
Также президент отметил исключительный гуманизм узбекского народа, который дал кров почти 1 млн 500 тыс. человек, эвакуированных из зон военных действий, окружил отеческой заботой 250 тыс. детей, лишившихся родителей, делился с ними последним куском хлеба.
Говоря о сегодняшних днях, Мирзиёев напомнил, что мемориальный комплекс «Парк Победы», воздвигнутый в Ташкенте как символ подвига народа Узбекистана, за короткое время стал самым почитаемым местом: его уже посетили свыше 2 млн 200 тыс. человек.
«Коллектив мемориального комплекса издал около 50 книг-альбомов и монографий, сборников уникальных документов, были открыты и представлены общественности сотни ранее неизвестных исторических фактов. В рамках проекта “Я ищу своего деда” составлен список около 2 миллионов наших соотечественников — участников войны. По более 300 обращениям наших граждан были собраны важные сведения о судьбе 200 без вести пропавших воинов».
В своем поздравлении он также выразил огромную признательность ветеранам, отметив, что они окружены постоянным вниманием.
«В частности, отремонтированы и благоустроены дома одиноко проживающих ветеранов войны и труда, семей военнослужащих, погибших в годы независимости. Каждому из участников и инвалидов Второй мировой войны предоставлены услуги патронажа и необходимая медицинская помощь. При желании они лечатся в санаториях».
По его словам, в нынешнее чрезвычайно сложное и неспокойное время подвиг и славные традиции героев-ветеранов служат образцом в выполнении таких весьма важных задач, как воспитание молодежи в духе патриотизма, защита детей от разных негативных воздействий, в умении ценить и беречь наше самое дорогое достояние — мир и стабильность, межнациональную и межконфессиональную дружбу и согласие.
Вдохновленные такой невероятной силой духа мы обязательно с честью выполним свой высокий долг по защите Родины, сохранению мирной жизни, построению Нового Узбекистана, выразил уверенность глава республики.
Он пожелал всем соотечественникам здоровья, счастья и благополучия.
«Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть всегда будет мир в нашей стране, пусть будет счастлив наш народ!», — заключил президент.