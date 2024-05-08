Члены Конгресса США направили Пентагону письмо о расследовании теракта в Кабуле

Оно было отправлено во вторник и содержит ряд вопросов к Пентагону о проведенном им расследовании теракта в Кабуле. «Почти три года спустя у нас все еще остаются вопросы, а именно кто открыл огонь, был ли это “Талибан” (радикальное движение, запрещено в РФ) или иная враждебная сила. Мы просим вас прояснить число, частоту и источники выстрелов», — цитирует телекомпания документ.
26 августа 2021 года возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуировали своих граждан из Афганистана после того, как «Талибан» установил контроль над страной, прогремел взрыв, устроенный террористом-смертником. Теракт унес жизни около 200 человек, в том числе более 10 американских военнослужащих.
Согласно выводам Пентагона, все жертвы теракта погибли от взрыва, однако телекомпания CNN в апреле представила несколько свидетельств того, что часть находившихся на месте происшествия людей могли погибнуть из-за стрельбы, которую после взрыва открыли, предположительно, американские военные.