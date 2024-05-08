Члены Конгресса США направили Пентагону письмо о расследовании теракта в Кабуле

Оно было отправлено во вторник и содержит ряд вопросов к Пентагону о проведенном им расследовании теракта в Кабуле. «Почти три года спустя у нас все еще остаются вопросы, а именно кто открыл огонь, был ли это “Талибан” (радикальное движение, запрещено в РФ) или иная враждебная сила. Мы просим вас прояснить число, частоту и источники выстрелов», — цитирует телекомпания документ.