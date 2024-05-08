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Члены Конгресса США направили Пентагону письмо о расследовании теракта в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Восемь членов Конгресса США от Республиканской партии направили шефу Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разъяснить информацию о том, что погибшие при теракте в Кабуле в августе 2021 года могли погибнуть не из-за взрыва, а вследствие стрельбы американских военных. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на письмо законодателей.

Источник: AP 2023

Оно было отправлено во вторник и содержит ряд вопросов к Пентагону о проведенном им расследовании теракта в Кабуле. «Почти три года спустя у нас все еще остаются вопросы, а именно кто открыл огонь, был ли это “Талибан” (радикальное движение, запрещено в РФ) или иная враждебная сила. Мы просим вас прояснить число, частоту и источники выстрелов», — цитирует телекомпания документ.

26 августа 2021 года возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуировали своих граждан из Афганистана после того, как «Талибан» установил контроль над страной, прогремел взрыв, устроенный террористом-смертником. Теракт унес жизни около 200 человек, в том числе более 10 американских военнослужащих.

Согласно выводам Пентагона, все жертвы теракта погибли от взрыва, однако телекомпания CNN в апреле представила несколько свидетельств того, что часть находившихся на месте происшествия людей могли погибнуть из-за стрельбы, которую после взрыва открыли, предположительно, американские военные.