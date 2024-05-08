Лукашенко прибыл в Кремль на саммит ЕАЭС

Планируется, что главы государств обсудят ход выполнения решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», а также реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС. В повестку дня заседания включены вопросы о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, о внесении изменений в регламент работы Евразийской экономической комиссии, о представлении информации в соответствии с протоколом о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Кроме того, намечено обсудить вопросы подписания протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам — с другой в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.