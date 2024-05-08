В Ростове-на-Дону начались торжественные мероприятия в ознаменование Дня Победы

В период войны донская столица дважды была оккупирована нацистами. Окончательно освобождение Ростова состоялось 14 февраля 1943 года.
Мемориальный комплекс «Воинам освободителям» является объектом культурного наследия. Авторы проекта мемориала — московские скульпторы член-корреспондент Академии художеств СССР Юлиан Рукавишников и заслуженный художник РСФСР Ангелина Филиппова. Архитектор — заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Николай Миловидов.
Мемориальный комплекс был торжественно открыт 41 год назад — 8 мая 1983 года.
А сегодня в Ростове-на-Дону по Театральной площади прошла рота почетного караула. В память о павших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.
Дань уважения подвигу воинов-освободителей отдали представители командного состава Южного военного округа, аппарата полпреда президента РФ в ЮФО, правительства и Законодательного собрания Ростовской области, а также представители Донской митрополии и других религиозных конфессий, областных ветеранских организаций.
В церемонии участвовали представители всех 55 муниципальных образований Дона, а в составе делегаций были ветераны Великой Отечественной войны.
Также сегодня в Ростове в Музыкальном театре состоялся праздничный концерт. В ходе него состоялось награждение медалью «За доблестный труд на благо Донского края» девяти жителей Ростовской области.
По информации, размещенной на портале правительства области, на полях сражений в годы Великой Отечественной войны погибло 324,5 тысяч человек из призванных в ряды армии 665 тысяч жителей Дона.
В боях на донской земле погибли около 199 тысяч бойцов и командиров Красной Армии (данные только по учету военных комиссариатов).
Всего же в годы войны на территории региона погибли 800 тысяч воинов и мирных жителей.
Губернатор подчеркнул особый вклад в приближение великой Победы со стороны Ростовской области и подчеркнул заслуги соотечественников.
— Ваши подвиги навечно останутся для нас нравственным ориентиром, высочайшим выражением подлинного патриотизма, — сказал губернатор. — Эта Победа общая — одна на всех, давайте и впредь с честью нести знамя ее наследников. Низкий поклон вам за ратный труд, низкий поклон вам за мирный труд, стремление служить своему государству. Давайте впредь с честью нести знамя ее наследников, следовать заветам старшего поколения, учиться у победителей, поддерживать тех, кто сегодня защищает нашу страну, защищает ее суверенитет и ее будущее.