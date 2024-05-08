Токаев с главами ВЕЭС обсудил в Москве дальнейшее взаимодействие

В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Республики Армения — председатель ВЕЭС Никол Пашинян, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.