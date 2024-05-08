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Токаев с главами ВЕЭС обсудил в Москве дальнейшее взаимодействие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 мая принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком формате, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в сообщении Акорды.

В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Республики Армения — председатель ВЕЭС Никол Пашинян, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

ЕАЭС