Орбан и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине

«В ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Особой темой переговоров был вопрос войны и мира», — сказал пресс-секретарь.
По его словам, во время беседы Орбан подтвердил готовность Будапешта «внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру». Также стороны договорились продолжить двусторонние консультации.
До этого британская газета The Daily Telegraph сообщила, что у бывшего президента США Дональда Трампа есть подробный план решения конфликта на Украине, но политик не раскроет его как минимум до президентских выборов в Соединенных Штатах, намеченных на 5 ноября.