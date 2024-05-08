Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Речан едет в Румынию продвигать Молдову как страну для инвестиций

Молдавский премьер на инвестфоруме в Румынии расскажет о направлениях для инвестиций в экономику страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Молдавский премьер Дорин Речан примет участие в десятом ежегодном инвестиционном форуме Центральной и Восточной Европы, мероприятие состоится в четверг в Румынии.

«Конференция сосредоточена на развитии и эволюции рынков капитала за последние десять лет и будущих перспективах», — отметили в правительстве.

Там сообщили, что в задачу премьера на этом мероприятии войдет продвижение Молдовы «как привлекательного направления для инвестиций с целью привлечения дополнительных ресурсов в национальную экономику».

В форуме примут участие инвесторы из банковской сферы, управления активами, страхования, частного капитала и инвестиционных фондов.