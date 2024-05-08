Речан едет в Румынию продвигать Молдову как страну для инвестиций

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Молдавский премьер Дорин Речан примет участие в десятом ежегодном инвестиционном форуме Центральной и Восточной Европы, мероприятие состоится в четверг в Румынии.
«Конференция сосредоточена на развитии и эволюции рынков капитала за последние десять лет и будущих перспективах», — отметили в правительстве.
Там сообщили, что в задачу премьера на этом мероприятии войдет продвижение Молдовы «как привлекательного направления для инвестиций с целью привлечения дополнительных ресурсов в национальную экономику».
В форуме примут участие инвесторы из банковской сферы, управления активами, страхования, частного капитала и инвестиционных фондов.