Лукашенко о значении ЕАЭС: не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет

«Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации Стратегии-2025», — заявил глава государства.
По его словам, принятые меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств — членов ЕАЭС. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105%. В абсолютных цифрах — около $90 млрд. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках.
«Но главное — мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое», — сказал Александр Лукашенко.
Вместе с тем Президент констатировал, что вопросов и вызовов в интеграционном строительстве меньше не стало.