Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко о значении ЕАЭС: не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет

8 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве назвал успешным развитие интеграционного объединения в первые 10 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

«Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации Стратегии-2025», — заявил глава государства.

По его словам, принятые меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств — членов ЕАЭС. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105%. В абсолютных цифрах — около $90 млрд. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках.

«Но главное — мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое», — сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент констатировал, что вопросов и вызовов в интеграционном строительстве меньше не стало.

Лукашенко Александр
ЕАЭС