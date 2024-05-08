Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Израилю

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что администрация президента США решила приостановить поставки оружия Израилю. Он уточнил, что речь идет только об одной партии оружия, а не обо всей военной помощи США. Ранее источники The New York Times и AP сообщили о задержке поставок Израилю 3,5 тыс. бомб от США.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», — сказал Остин на слушаниях в Сенате, трансляцию которой вел на YouTube Firtpost. Он добавил, что правительство Соединенных Штатов решило пересмотреть оказываемую им помощь Израилю из-за проведения последним военной операции в городе Рафахе.

Глава Пентагона уточнил, что окончательного решения по поставкам еще не принято. Речь идет только о заморозке поставки одной партии военной помощи, не уточняя, какой именно. Остин добавил, что США остаются привержены оказанию необходимой поддержки Израилю, обеспечивая его средствами для самообороны.

Рафах находится на юге сектора Газа на границе с Египтом. В город после начала войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» устремились беженцы со всего анклава. Союзники Израиля неоднократно отговаривали его от проведения военной операции в город.

е.

Ситуация с Рафахом развивалась на фоне переговоров Израиля и «Хамаса» о прекращении огня и освобождении захваченных боевиками заложников. Власти Израиля заявляли, что сделка с палестинским движением все равно никак не повиляет на планы проведения операции в городе. 6 мая «Хамас» заявил о готовности принять предложение о перемирии в секторе Газа.

В тот же день израильская армия сначала призвала мирное население восточной части Рафаха к эвакуации, а через несколько часов начала наносить по этой части города удары с воздуха. 7 мая министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль будет продолжать военную операцию в городе Рафахе в секторе Газа до тех пор, пока движение «Хамас» не будет полностью уничтожено.