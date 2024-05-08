Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Израилю

В тот же день израильская армия сначала призвала мирное население восточной части Рафаха к эвакуации, а через несколько часов начала наносить по этой части города удары с воздуха. 7 мая министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль будет продолжать военную операцию в городе Рафахе в секторе Газа до тех пор, пока движение «Хамас» не будет полностью уничтожено.