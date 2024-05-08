Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Израилю

«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», — сказал Остин на слушаниях в Сенате, трансляцию которой вел на YouTube Firtpost. Он добавил, что правительство Соединенных Штатов решило пересмотреть оказываемую им помощь Израилю из-за проведения последним военной операции в городе Рафахе.
Глава Пентагона уточнил, что окончательного решения по поставкам еще не принято. Речь идет только о заморозке поставки одной партии военной помощи, не уточняя, какой именно. Остин добавил, что США остаются привержены оказанию необходимой поддержки Израилю, обеспечивая его средствами для самообороны.
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Ситуация с Рафахом развивалась на фоне переговоров Израиля и «Хамаса» о прекращении огня и освобождении захваченных боевиками заложников. Власти Израиля заявляли, что сделка с палестинским движением все равно никак не повиляет на планы проведения операции в городе. 6 мая «Хамас» заявил о готовности принять предложение о перемирии в секторе Газа.
В тот же день израильская армия сначала призвала мирное население восточной части Рафаха к эвакуации, а через несколько часов начала наносить по этой части города удары с воздуха. 7 мая министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль будет продолжать военную операцию в городе Рафахе в секторе Газа до тех пор, пока движение «Хамас» не будет полностью уничтожено.