Парад Победы в Москве на Красной площади. Прямая трансляция

Первый Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Он был одним из самых масштабных: было задействовано около 40 тысяч военнослужащих, 1850 единиц военной техники и 1400 музыкантов. В 1946 и 1947 годах торжественные шествия на 9 мая не проводили, а с 1948-го до 1965-го День Победы не отмечался. Традиция ежегодно проводить Парады Победы закрепилась только в 1995 году.