Парад Победы в Москве на Красной площади. Прямая трансляция

В параде примут участие более девяти тысяч человек и 75 единиц военной техники и вооружения. В шествии, открывающем мероприятие, пройдут представители всех видов войск ВС РФ и силовых ведомств, курсанты военных училищ, а также участники СВО, Герои России. Увидеть можно будет и авиацию Воздушно-космических сил: над центром столицы пролетят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
Первый Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Он был одним из самых масштабных: было задействовано около 40 тысяч военнослужащих, 1850 единиц военной техники и 1400 музыкантов. В 1946 и 1947 годах торжественные шествия на 9 мая не проводили, а с 1948-го до 1965-го День Победы не отмечался. Традиция ежегодно проводить Парады Победы закрепилась только в 1995 году.
Кристина Корчанова