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Парад Победы в Москве на Красной площади. Прямая трансляция

9 мая 2024 года в 10:00 на Красной площади в Москве начался парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В параде примут участие более девяти тысяч человек и 75 единиц военной техники и вооружения. В шествии, открывающем мероприятие, пройдут представители всех видов войск ВС РФ и силовых ведомств, курсанты военных училищ, а также участники СВО, Герои России. Увидеть можно будет и авиацию Воздушно-космических сил: над центром столицы пролетят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Первый Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Он был одним из самых масштабных: было задействовано около 40 тысяч военнослужащих, 1850 единиц военной техники и 1400 музыкантов. В 1946 и 1947 годах торжественные шествия на 9 мая не проводили, а с 1948-го до 1965-го День Победы не отмечался. Традиция ежегодно проводить Парады Победы закрепилась только в 1995 году.

Кристина Корчанова

история