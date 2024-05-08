В Пентагоне заявили, что США стремятся ограничить сотрудничество РФ с КНР, Ираном и КНДР

По его утверждению, такое сотрудничество, в частности, позволило России «встать на ноги» и «переломить ситуацию» на фронтах украинского конфликта, так как российская армия начала получать, в том числе иранские беспилотные летательные аппараты и северокорейские боеприпасы. «Без помощи Ирана, Северной Кореи и Китая этого, вероятно, не произошло бы», — утверждал глава Пентагона.
В этой связи Остин заявил, что администрация США по различным каналам «выражает серьезную озабоченность по поводу того, что КНР и другие страны оказывают [РФ] такую поддержку». «Как вы знаете, существуют санкции, [применение которых] мы продолжаем рассматривать в ряде областей. Мы пересматриваем [режим действия этих] санкций, чтобы убедиться, что они действуют на столько эффективно, на сколько это возможно. Эта работа продолжается», — сообщил глава Минобороны.
Как признал 26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, Китай не осуществляет поставок оружия и военной техники России. При этом глава американского внешнеполитического ведомства утверждал, что КНР стала «поставщиком номер один критически важных компонентов» для российского ОПК.
Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США «распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России». По его словам, Пекин «никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта» на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ «не направлено против какой-либо третьей стороны».
Москва и Тегеран последовательно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны западных государств в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.