В Пентагоне заявили, что США стремятся ограничить сотрудничество РФ с КНР, Ираном и КНДР

Москва и Тегеран последовательно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны западных государств в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.