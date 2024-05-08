Куба намерена расширять свое участие в механизмах ЕАЭС

«Куба отмечает, что значительные результаты, достигнутые за 10 лет деятельности во всех сферах взаимодействия, доказывают, что ЕАЭС представляет собой успешный, привлекательный и устойчивый интеграционный процесс, — сказал он. — Наглядным тому подтверждением являются достигнутые макроэкономические показатели. Такие как рост ВВП на $2,4 трлн, увеличение практически вдвое взаимной торговли между государствами-членами и увеличение на 60% оборота внешней торговли».