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Куба намерена расширять свое участие в механизмах ЕАЭС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Куба как государство — наблюдатель ЕАЭС намерена расширить свое участие в механизмах объединения для достижения более глубокой интеграции. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Источник: РИА "Новости"

«Куба отмечает, что значительные результаты, достигнутые за 10 лет деятельности во всех сферах взаимодействия, доказывают, что ЕАЭС представляет собой успешный, привлекательный и устойчивый интеграционный процесс, — сказал он. — Наглядным тому подтверждением являются достигнутые макроэкономические показатели. Такие как рост ВВП на $2,4 трлн, увеличение практически вдвое взаимной торговли между государствами-членами и увеличение на 60% оборота внешней торговли».

«Куба как государство-наблюдатель вновь подтверждает свое стремление и заинтересованность расширять свое участие в механизмах союза для достижения более глубокой интеграции», — заявил президент Кубы.

ЕАЭС