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Парад Победы в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Торжественный парад на Дворцовой площади начался в 10:00. Новинкой этого года в программе мероприятий стала выставка-реконструкция «Ленинградская победа»: несколько передвижных сцен с актерами, каждая из которых отражает этапы участия ленинградцев в войне и послевоенном восстановлении города.

На параде показывают как историческую технику (танк Т-34, командирский автомобиль ГАЗ-67, бронетранспортеры и «Катюши»), так и современную: УАЗ «Хантер», «ВПК-Урал» и «Тигр-М», ракетные комплексы «Искандер-М» и С-400 «Триумф». Всего в состав колонны вошло 78 единиц военной техники, включая исторические образцы. Воздушного парада, как и в прошлом году, в городе не будет. Всего в параде принимают участие 4500 человек.

В 11:30 намечен торжественный проезд ретро-техники времен Великой Отечественной войны по Невскому проспекту. В автопробеге принимают участие ветераны ВОВ и участники СВО. В 15:00 на Дворцовой площади начнется праздничный концерт, в котором примут участие группы «Джанго», «Декабрь», народные артисты России Василий Герелло и Сергей Безруков, ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. В 22:00 запланирован праздничный салют у стен Петропавловской крепости. С 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00 на Ростральных колоннах будут гореть факелы.

история