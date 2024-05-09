Парад Победы в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

На параде показывают как историческую технику (танк Т-34, командирский автомобиль ГАЗ-67, бронетранспортеры и «Катюши»), так и современную: УАЗ «Хантер», «ВПК-Урал» и «Тигр-М», ракетные комплексы «Искандер-М» и С-400 «Триумф». Всего в состав колонны вошло 78 единиц военной техники, включая исторические образцы. Воздушного парада, как и в прошлом году, в городе не будет. Всего в параде принимают участие 4500 человек.