Ташкент заявил, что Казахстан будет проверять граждан Узбекистана на запрет въезда в РФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, действуют повышенные меры безопасности, которые российская сторона обязана принимать по следам масштабного теракта 22 марта в «Крокус сити холле» и в связи с сохранением террористической угрозы. Она подчеркивала, что проверочные мероприятия проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу, а российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у РФ действует безвизовый режим, для урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства.