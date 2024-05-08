Ташкент заявил, что Казахстан будет проверять граждан Узбекистана на запрет въезда в РФ

«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в сообщении.
Министерство также призвало граждан иметь при себе все необходимые документы при въезде и выезде из Казахстана.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, действуют повышенные меры безопасности, которые российская сторона обязана принимать по следам масштабного теракта 22 марта в «Крокус сити холле» и в связи с сохранением террористической угрозы. Она подчеркивала, что проверочные мероприятия проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу, а российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у РФ действует безвизовый режим, для урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства.