Путин: отношения России и Армении развиваются успешно

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая началась в Кремле после завершения саммита лидеров стран ЕАЭС в российской столице.
«Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации (ЕАЭС — Sputnik)… Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно», — сказал Путин.
Он отметил, что уже прошло десятилетие со дня подписания договора о создании объединения, и за это время для всех стран-членов ЕАЭС, в том числе и для России, и для Армении, сотрудничество оказалось успешным.
В частности, Путин привел данные, что для Армении увеличение товарооборота со странами ЕАЭС с 2015 года составило «очень значимую величину» — товарооборот увеличился в 14 раз.
Он также отметил, что «на полях работы ЕАЭС» есть возможность поговорить обо всем комплексе российско-армянских отношений, в том числе и коснуться вопросов региональной безопасности.
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В свою очередь Никол Пашинян напомнил, что последний раз встречался в Владимиром Путиным в декабре 2023 года, и с тех пор «накопились вопросы, которые нужно обсудить».
«Конечно, экономический блок мы уже обсудили во время заседания (Высшего евразийского экономического — Sputnik) совета, и сейчас, надеюсь, и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы», — сказал Пашинян.
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